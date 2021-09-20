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KKTC'de 1 haftada 13 yangın!

20 Eylül 2021 Pazartesi 12:39
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KKTC'de 1 haftada 13 yangın!

13 - 19 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet yangın ve (4) adet hususi servis olayları meydana geldi... Yangınların sonucunda maddi hasar oluştu.

Meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, trafik kazası, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer aldı.

Hususi servis olayları ise mahsur kalan şahısları kurtarma ayrıca yol güvenliğini sağlama  olarak gerçekleşmiş olup, maddi hasar meydana gelmedi.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 41.700 TL.

Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa:7

Gazimağusa:2

Girne:-

Güzelyurt:2

İskele:2

13.09.2021– 19.09.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Sigara İzmariti

7

Kısa Devre

2

Temizlik Maksatlı

1

Trafik Kazası

1

Elektrik Telleri

1

Tespit Edilemeyen

1

TOPLAM

13

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

7

GAZİMAGOSA

2

GİRNE

-

GÜZELYURT

2

İSKELE

2

TOPLAM

13

13.09.2021– 19.09.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Bahçe

2

Kuru Ot ve Çöp

8

Motorlu Araç

2

Balya

1

TOPLAM

13

                      

Anahtar Kelimeler:
YangınKKTC YangınSigara Izmariti
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