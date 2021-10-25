KKTC'de 1 haftada 26 yangın!

Yangınların sonucunda maddi hasar oluştu.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 15.330 TL.

Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa:10

Gazimağusa:8

Girne:1

Güzelyurt:3

İskele:4

18.10.2021– 24.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ Temizlik Maksatlı 4 Sabotaj 2 Sigara İzmariti 9 Tespit Edilemeyen 4 Kısa Devre 3 İhmal Ve Dikkatsizlik 2 Sirayet 2 TOPLAM 26

18.10.2021– 24.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ Kuru Ot ve Çöp 11 Anız 7 Motorlu Araç 2 Bahçe 2 Ev 1 Elektrik 1 Deniz Aracı 1 Sair 1 TOPLAM 26