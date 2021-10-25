KKTC'de 1 haftada 26 yangın!

Yangınların sonucunda maddi hasar oluştu.
Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 15.330 TL.
Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:
Lefkoşa:10
Gazimağusa:8
Girne:1
Güzelyurt:3
İskele:4
|
18.10.2021– 24.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ
|
Temizlik Maksatlı
|
4
|
Sabotaj
|
2
|
Sigara İzmariti
|
9
|
Tespit Edilemeyen
|
4
|
Kısa Devre
|
3
|
İhmal Ve Dikkatsizlik
|
2
|
Sirayet
|
2
|
TOPLAM
|
26
|
18.10.2021– 24.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ
|
Kuru Ot ve Çöp
|
11
|
Anız
|
7
|
Motorlu Araç
|
2
|
Bahçe
|
2
|
Ev
|
1
|
Elektrik
|
1
|
Deniz Aracı
|
1
|
Sair
|
1
|
TOPLAM
|
26
|
18.10.2021– 24.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI
|
Trafik Kazası-Can Kurtarma
|
1
|
Ex Olan Şahsın Hastaneye Sevki
|
1
|
TOPLAM
|
2