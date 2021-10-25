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KKTC'de 1 haftada 26 yangın!

18 - 24 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (26) adet yangın ve (2) adet hususi servis olayı meydana geldi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:01
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KKTC'de 1 haftada 26 yangın!
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Yangınların sonucunda maddi hasar oluştu.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 15.330 TL.

Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa:10

Gazimağusa:8

Girne:1

Güzelyurt:3

İskele:4

18.10.2021– 24.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Temizlik Maksatlı

4

Sabotaj

2

Sigara İzmariti

9

Tespit Edilemeyen

4

Kısa Devre

3

İhmal Ve Dikkatsizlik

2

Sirayet

2

TOPLAM

26

18.10.2021– 24.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot ve Çöp

11

Anız

7

Motorlu Araç

2

Bahçe

2

Ev

1

Elektrik

1

Deniz Aracı

1

Sair

1

TOPLAM

26

18.10.2021– 24.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Trafik Kazası-Can Kurtarma

1

Ex Olan Şahsın Hastaneye Sevki

1

TOPLAM

2

Son Güncelleme: 25.10.2021 10:06
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