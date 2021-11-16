KKTC'de 1 haftada 30 yangın!

Yangınlar sonucunda yaklaşık 119 bin 442 TL’lik maddi hasar oluştu.

Söz konusu bir haftalık süre içerisinde en çok yangın olayının başkent Lefkoşa’da meydana geldiği belirtildi. Yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa: 12, Gazimağusa: 6, Girne: 4, Güzelyurt: 3, İskele: 5.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu süre içerisinde, meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri arasında yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, rüzgarın etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, faal durumdaki buzdolabında meydana gelen kısa devre, araçlarda oluşan kısa devreler ile sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi ve diğer yangınlar yer alıyor.

Açıklamada, söz konusu tarihler içerisinde meydana gelen “hususi servis olaylarına” ilişkin ise şöyle denildi:

“Hususi servis olayları ise meydana gelen trafik kazası sonucu yangın riskini önlemek amaçlı araçların akü başlıklarının sökülmesi, ralli ve off-road yarışlarında yangın riskine karşı tedbirler alınması, ağaçlarda, binalarda ve araçların motor bölümlerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, rüzgarın etkisi ile kırılıp yol içerisine ve elektrik telleri üzerine devrilen ağaç dallarının temizlenmesi, hayatını kaybeden şahısların, adli soruşturma amaçlı Lefkoşa Devlet Hastanesinin morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.”