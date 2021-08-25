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KKTC'de 1 ölüm daha!
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KKTC'de 1 ölüm daha!

Ülkemizde Covid-19’dan ölümler son bir haftada ciddi şekilde arttı. Ocak Şubat ayından itibaren bir aydaki ölümler ilk kez bu kadar yüksek sayılara çıktı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:39
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KKTC'de 1 ölüm daha!

Ülkemizde Covid-19’dan ölümler son bir haftada ciddi şekilde arttı.

Ocak Şubat ayından itibaren bir aydaki ölümler ilk kez bu kadar yüksek sayılara çıktı.

Bugün yine Covid-19’dan bir ölüm daha gerçekleşti.

76 yaşındaki S.Y geçen hafta patlak veren yaşlı bakım evindeki bulaş nedeniyle Covid-19 hastalığına yakalanmıştı.

Hasta, Acil Durum Hastanesi’ne getirilip yoğun bakıma girmesinin ardından bir hafta geçtikten sonra hayatını kaybetti.

Yaşlı Bakım Evi’ndeki bulaş nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 3’e ulaştı.

Ülkede geçtiğimiz cumartesinden bu yana Covid-19’dan hayatını kaybeden sayısı ise 5’e yükseldi.

Covid-19 salgınının başlamasının ardından bugüne kadar ülkede bu hastalıktan hayatını kaybeden kişi sayısı ise 51 oldu.

Hayatını kaybeden hastanın aşısız olduğu öğrenildi.

76 yaşındaki hastanın 18 Ağustos tarihinde yatışının yapıldığı ve aynı zamanda Alzheimer hastalığı olduğu öğrenildi.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 25.08.2021 12:03
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