KKTC'de 1 yeni korona virüs vakası!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1706 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
13 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1706
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
Ülke dışından gelen vakalar - 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 191.520
Toplam Vaka Sayısı- 816
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 769
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 31
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1