Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Elini şortunun içine sokup...
Elini şortunun içine sokup...
Tecevüz iddiası : 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu
Tecevüz iddiası
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Ülkeye kaçak girdiği tespit edilen şahıs tutuklandı
Ülkeye kaçak girdi
Flaş Haber
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
Kapat

KKTC'de 1 yeni pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 778 test yapıldı,1 pozitif vakaya rastlandı "

08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:27
1441 Okunma
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 778 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün saptanan pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümünde tedavisi devam eden Kazakistan uyruklu vatandaşın eşi olduğunu, vakanın eşinin pozitif olması nedeniyle Sağlık  Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan temaslı çalışmaları nedeniyle zaten gözetim altında tutulduğunu ,bugün yapılan PCR test sonucuna göre pozitif sonuç alındığını açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif olan vakanın karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti.

8 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 778   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı :  44.604   

Toplam Vaka Sayısı : 114

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 6

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :  4

Son Güncelleme: 08.07.2020 18:35
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baybars, Girne ve Çatalköy belediyelerini ziyaret etti
Baybars, Girne ve Çatalköy belediyelerini ziyaret etti
"Esnafın rahat nefes alabilmesi için elimizden geleni yaptık"
"Esnafın rahat nefes alabilmesi için elimizden geleni yaptık"
Tatar:"Ülkeyi mutlaka güzel günlere ulaştıracağız”
Tatar:"Ülkeyi mutlaka güzel günlere ulaştıracağız”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim