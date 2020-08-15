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KKTC'de 10 yeni vaka!
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KKTC'de 10 yeni vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 2012 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı "

15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:15
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KKTC'de 10 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2012 olduğunu, 10   pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 5  vakanın  deniz yolu ile ülkemize geldiğini , diğer 2 vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında olduklarını, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

Bakan Pilli, yurt dışından ülkemize gelen ve test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin taahhütname imzalamalarınına karşın, test sonuçları çıkana kadar beklemediklerini, kendilerini izole etmediklerini ve yasayı çiğnediklerini, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olarak belirlenen bu kişlerin şu anda gözetim altında olduklarını kaydetti.

Açık hava veya kapalı alanlarda faaliyet gösteren eğlence yerleri ve restoranlarda sıkı denetimlerin başlatıldığına dikkat çeken Bakan Pilli, özellikle mekan girişlerinde gelen kişilerin kayıt altında tutulmasının elzem olduğunu, kurallara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.


Bakan Pilli, vakaların artışta olduğunu dolayısı ile sosyal mesafe, hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini, kalabalık yerlerde özellikle önlem almamız gerektiğini hatırlattı. 

15 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2012    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:1  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 94.411  

Toplam Vaka Sayısı: 206   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 140  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 62           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 


 

Son Güncelleme: 15.08.2020 19:24
Anahtar Kelimeler:
Ali PilliCoronavirüsKoronavirüs
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