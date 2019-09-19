Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alzheimer Derneği panel düzenliyor
“Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” konulu...
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor

KKTC'de 13 yıldır kaçak yaşıyor!

Md Bulbul Ahamed tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:34
KKTC'de 13 yıldır kaçak yaşıyor!

Lefkoşa’da gerçekleşen denetimde ülkede kaçak olduğu belirlenen zanlı Md Bulbul Ahamed tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Md Buldul Ahamed’in, 18 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da polis ekibi tarafından, gerçekleştirilen muhaceret kontrollerinde 3.12.2006 tarihinden itibaren vizesini yenilemeyip ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTC2006KaçakVizeHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim