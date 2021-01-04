Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...

KKTC'de 20’si yerel 26 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1893 olduğunu, 20’si yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını,17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 19:20
1915 Okunma
KKTC'de 20’si yerel 26 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1893 olduğunu, 20’si yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını,17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

4 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1893

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 20

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 335. 487

Toplam Vaka Sayısı: 1666

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1415

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 195

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 8

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Son Güncelleme: 04.01.2021 20:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaplıca'da 2 vaka!
Kaplıca'da 2 vaka!
Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
SON DAKİKA! İŞTE ALINAN KARARLAR
SON DAKİKA! İŞTE ALINAN KARARLAR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim