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KKTC'de 3 yeni pozitif vaka: Bir makinist, hemşire ve öğretmen

Covid-19'la ilgili adanın kuzeyinde 459 test yapıldı, 3 pozitif vaka saptandı.

17 Nisan 2020 Cuma 19:12
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KKTC'de 3 yeni pozitif vaka: Bir makinist, hemşire ve öğretmen

Covid-19'la ilgili KKTC'de 459 test yapıldı, 3 pozitif vaka saptandı. 1 hasta taburcu edildi.

Sedat Simavi Meslek Lisesi'nde maske yapımında çalışan bir öğretmenin sonuçlarının pozitif çıktığı, aynı zamanda bir hemşirenin de sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Türkiye'den gelen bir kişinin de pozitif olarak saptandığı, ilgili kişinin 4 Nisan'a kadar Mağusa Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

İskeleli çifte de bulaşın makinist olan bu kişinden kaynaklandığı açıklandı.

Kompay (Biçerdöver) tamircisi bu kişinin temas ettiği 25 kişinin de takibe alındığı belirtildi.

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KoronavirüsCoronavirüsAli PilliKKTC Koronavirüs
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