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KKTC'de 3 yeni pozitif vaka!
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KKTC'de 3 yeni pozitif vaka!

Bakan Pilli:" Toplam 1414 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi "

16 Ağustos 2020 Pazar 18:34
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KKTC'de 3 yeni pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1414 olduğunu, 3   pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

Bakan Pilli, vakaların artışta olması ve son durumun değerlendirmesi için yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin Sağlık Bakanlığı'nda toplanarak kararlar üreteceğini açıkladı. 

16 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1414    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 95.825  

Toplam Vaka Sayısı- 209  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 142 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 63           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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