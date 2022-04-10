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KKTC'de 325 pozitif vakaya rastlandı

KKTC'de toplam 20.690 test yapıldı, 325 pozitif vakaya rastlandı  

10 Nisan 2022 Pazar 18:44
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KKTC'de 325 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.690 olup, 325 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

176 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 60 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 17 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

10 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.690 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 325  
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.549.057     
      
Toplam Vaka Sayısı: 90.445             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 85.724              

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4495     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4441 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8      

Son Güncelleme: 10.04.2022 18:47
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