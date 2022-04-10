KKTC'de 325 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.690 olup, 325 pozitif vakaya rastlanmıştır.
176 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 60 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 17 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
10 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.690
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 325
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.549.057
Toplam Vaka Sayısı: 90.445
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 85.724
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4495
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4441
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8