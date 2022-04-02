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KKTC' de 485 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 19.756 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 485 pozitif vakaya rastlandı"  

02 Nisan 2022 Cumartesi 18:22
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KKTC' de 485 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.756 olup, 1 kişi vefat etmiş, 485 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

238 kişi Lefkoşa, 101  kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

2 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.756 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 485      
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.417.508    
      
Toplam Vaka Sayısı: 86.738             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 79.271          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7247    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57   

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7180 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 222       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10       

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