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KKTC'de 6. korona vakası

Bakan Pilli yaptığı açıklama ile koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin daha olduğunu söyledi.

15 Mart 2020 Pazar 08:59
3570 Okunma
KKTC'de 6. korona vakası

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını, KKTC'deki toplam vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. 
Bakan Ali Pilli, TAK'a yaptığı açıklamada, son vakanın, İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

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Magusalı 2020-03-15 09:43:44

Yanılıyorsunuz. Londralılara birşey olmaz. Kıraliçe onları efsunlandı. Sterlinleri de koruyucudur. Korunmaları gerekmiyor.

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