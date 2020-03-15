Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını, KKTC'deki toplam vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Bakan Ali Pilli, TAK'a yaptığı açıklamada, son vakanın, İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.
KKTC'de 6. korona vakası
Bakan Pilli yaptığı açıklama ile koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin daha olduğunu söyledi.
15 Mart 2020 Pazar 08:59
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını, KKTC'deki toplam vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Yanılıyorsunuz. Londralılara birşey olmaz. Kıraliçe onları efsunlandı. Sterlinleri de koruyucudur. Korunmaları gerekmiyor.