KKTC'de 69 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 16.967 test yapıldı, 69 pozitif vakaya rastlandı "
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.967 olup, 69 pozitif vakaya rastlanmıştır"
42 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, Bölgesi'ndendir.
24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.967
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.725.529
Toplam Vaka Sayısı: 92.996
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.464
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1299
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1