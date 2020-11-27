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KKTC'de 7 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1620 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

27 Kasım 2020 Cuma 18:12
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KKTC'de 7 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1620 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını belirtti.

27 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1620

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar –  5

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –  2

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 260.727

Toplam Vaka Sayısı- 1084

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1012

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 67

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 13

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 54

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Son Güncelleme: 27.11.2020 19:14
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