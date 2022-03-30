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KKTC'de 776 yeni vaka

"Toplam 14.124 test yapıldı, 776 pozitif vakaya rastlandı, 522 kişi taburcu edildi"

30 Mart 2022 Çarşamba 19:46
318 Okunma
KKTC'de 776 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.124  olup, 776 pozitif vakaya rastlanmış, 522 kişi taburcu edilmiştir. 

402 kişi Lefkoşa, 115 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 51 kişi Güzelyurt, 60 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

30 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.124 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 776     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 776            

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 522      

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.369.250      

      

Toplam Vaka Sayısı: 84.540             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.254          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7068  

      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7014 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 732   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 0

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 179 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 837         

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 139327    

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