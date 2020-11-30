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KKTC'de 88 AIDS hastası var

KKTC’de bu yıl içerisinde 4 yeni vaka ile toplamda 88 kişi HIV virüsü taşıyor...

30 Kasım 2020 Pazartesi 15:47
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KKTC'de 88 AIDS hastası var

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada  KKTC’de bu yıl içerisinde 4 yeni vaka ile toplamda 88 kişi HIV virüsü taşımakta olduğu bilgisini paylaştı.

Edinsel bağışıklık yetmezliği sendromu olan AIDS vücudun bağışıklık sistemini çöktüren bulaşıcı bir hastalıktır. Bağışıklık Sisteminin çökmesi ile AIDS hastaları enfeksiyon hastalıkları ve kansere karşı açık hale gelir. AIDS hastalığı’na neden olan bu virüse HIV adı verilir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 38 milyon kişi HIV virüsü taşıyor. 2019 yılında 690 000 kişi AIDS ile ilişkili tablolarla hayatını kaybetmiştir.KKTC’de bu yıl içerisinde 4 yeni vaka ile toplamda 88 kişi HIV virüsü taşımaktadır.
AIDS den korunmak bu tehlikeli ve ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için uygulanabilecek tek yoldur. Korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur.
Korunmasız cinsel yolla bulaşma
HIV enfeksiyonunun en sık bulaşma şeklidir. Hasta kişiyle korunmasız (kondom) kullanmadan yapılan cinsel temasla virüs bulaşabilmektedir.
Güvensiz ve korumasız cinsel temasta bulunulmamalıdır. Cilde hasar verecek herhangi bir kesici, delici alet yada iğne ile uygulama (dövme, piercing vb.) yapılacak ise sterilizasyon kurallarına uyulmalıdır. Ülkemizde her türlü kan ve kan ürünleri gerekli testler yapıldıktan sonra hastalara verilmektedir. Sağlık bakanlığı tarafından olaylanmış tıbbi hizmet ya da diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır.
Kan ve Kan Ürünleriyle Bulaşma
Kanda virüsün yoğun miktarda bulunması nedeniyle virüsü taşıyan kişilerden alınmış kan ve kan ürünlerinin ortak kullanılmasıyla, enjektör, dezenfekte edilmemiş cerrahi malzemeler, kesici ve delici aletlerin kullanımı ile hastalık bulaşabilmektedir.
Anneden bebeğe bulaşma
HIV enfeksiyonu gebelik süresince doğum esnasında ve emzirme ile bebeğe geçebilmektedir.
HIV pozitif anneler bebeğini emzirmemelidir.
HIV’in Bulaşmadığı Durumlar
· Dokunmak, tokalaşmak ve sarılmak
· Gözyaşı, ter ve tükürükle
· Aynı havuzu banyoyu, tuvaleti, saunayı ve duşu paylaşmakla
· Giyisilerin ortak kullanılmasıyla
· Tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak paylaşmakla
· Sinek, sivri sinek, böcek sokması ve hayvan ısırmasıyla
· Aynı telefon kulaklığını takmak ve kapı tokmağına dokunmakla

Son Güncelleme: 30.11.2020 16:56
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