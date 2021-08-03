KKTC'de bir haftada 37 yangın!

YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
24 Temmuz – 01 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 37 adet yangın meydana geldi. Bu yangınların sonucunda maddi hasar olmuştu.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, spiral ve kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımlar, LPG ve piknik tüpleri, çöp bidonları veya yanıcı maddeler üzerine söndürülmeden dökülen mangal kömürleri ile atılan sönmemiş sigara izmaritleri, elektrik tesisatları ve elektrik panolarında meydana gelen kısa devreler, kundaklama, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, mercek görevi gören kırık cam parçaları, baca ve diğer yangınlar yer almıştır.
Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 5.638.010 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.
Lefkoşa:11
Gazimağusa:14
Girne:4
Güzelyurt:6
İskele:2
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
|
LEFKOŞA
|
11
|
GAZİMAĞUSA
|
14
|
GİRNE
|
4
|
GÜZELYURT
|
6
|
İSKELE
|
2
|
TOPLAM
|
37
|
HASAR MİKARI
|
5.638.010 TL
|
24.07.2021– 01.08.2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ YANGIN NEDENLERİ
|
Piknik Tüpü
|
2
|
Sigara İzmariti
|
9
|
Elektrik Telleri
|
4
|
Spiral Makinesi
|
1
|
Kaynak Makinesi
|
1
|
İhmal ve Dikkatsizlik
|
4
|
Kundaklama
|
1
|
Temizlik Maksatlı
|
1
|
Akaryakıt
|
1
|
Su Motorunun Kısa Devre Yapması
|
1
|
Trafik Kazası
|
1
|
Elektrik Panosu
|
2
|
Baca
|
1
|
Kırık Cam Parçaları
|
1
|
Tespit Edilemeyen
|
7
|
TOPLAM
|
37