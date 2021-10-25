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KKTC'de Bir Haftada 55 Trafik Kazası Gerçekleşti

KKTC’de bir haftada 55 trafik kazası gerçekleşti.

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:53
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KKTC'de Bir Haftada 55 Trafik Kazası Gerçekleşti
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1 kişi yaşamını yitirdi. 259 kişinin süratli araç kullandığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın haftalık trafik raporuna göre, KKTC’de toplam 55 trafik kazası meydana geldiği, bu kazalardan 1’inin ölümle, 13’ünün yaralanmayla ve 41’inin de hasarla sonuçlandığı kaydedildi.

18 Ekim 24 Ekim dönemi içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerinin 17’si süratli araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 8’i kavşakta durmamak, 9’unun yakın takip ve 10’unun da diğer etkenlerden kaynaklandığı kaydedildi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 968,500 TL olduğu belirtildi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: 21; Gazimağusa: 8; Girne: 17; Güzelyurt: 4; İskele: 5.”

18 Ekim-24 Ekim dönemi içerisinde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 9117 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 800 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği kaydedildi.

Suçların dağılımı söyle:

“259’u süratli, 125’i seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan, 93’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan,  45’i trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 44’ü emniyet kemersiz araç kullanmaktan, 38’i muayenesiz araç kullanmaktan, 30’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan, 23’ü alkollü araç kullanmaktan, 18’i dikkatsiz sürüşten, 11’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan, 8’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmaktan, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan, 3’ü tehlikeli sürüş, 2’si trafik ışıklarına uymamaktan, 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmaktan, 1’i "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak ve 94’ü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.”

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