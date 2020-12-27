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KKTC'de bugün 13'ü yerel 20 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1853 test yapıldı, 13'ü yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 13 kişi taburcu edildi"

27 Aralık 2020 Pazar 19:26
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KKTC'de bugün 13'ü yerel 20 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1853 olduğunu, 13'ü yerel 20 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

27 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1853

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 320. 994

Toplam Vaka Sayısı: 1492

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1288

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 198

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 152

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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