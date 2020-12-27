KKTC'de bugün 13'ü yerel 20 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1853 olduğunu, 13'ü yerel 20 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
27 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1853
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 320. 994
Toplam Vaka Sayısı: 1492
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1288
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 198
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 152
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1