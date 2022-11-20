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KKTC'de CBS’nin trafik kazalarının önlenmesindeki önemi projesi...

Polis Genel Müdürlüğü Polis Örgütü Geliştirme Çalışmaları kapsamında Suçların Önlenebilmesi amacıyla PGM-ARGE ile Yakındoğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kentsel Kırsal Yaşam Araştırmaları Merkezi arasında protokol imzalanarak Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulmakta olan verilerin Coğrafik Bilgi Sistemine entegre edilerek suçların ve trafik kazalarının harita üzerindeki yoğunluklarının tespit edilmesi projesi başlatılmıştır.

20 Kasım 2022 Pazar 20:02
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KKTC'de CBS’nin trafik kazalarının önlenmesindeki önemi projesi...



KKTC’de işlenen adli suçlar, trafik kazaları ve Karayolu güvenliği adına yapılan ilk bilimsel çalışma olan bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Uluslararası Polis Akademiler Birliği (İNTERPA) tarafından 18-20 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Karayolu Güvenliği Kongresinde KKTC adına sunulmuş ve katılımcı ülkeler tarafından beğenilerek takdir edilmiştir

Uluslararası Karayolu Güvenliği Kongresinde KKTC adına:

i-Doç. Dr. Can KARA, Koordinatör (Yakındoğu Üniversitesi)

ii-Müf. Serdar Karpuzcu (PGM – Trafik Müdürlüğü)

iii-M/Mv. Mustafa ÖZDAMAR – (PGM ARGE)

katılmıştır.

Anahtar Kelimeler:
KKTCCBS
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