KKTC'de CBS’nin trafik kazalarının önlenmesindeki önemi projesi...

KKTC’de işlenen adli suçlar, trafik kazaları ve Karayolu güvenliği adına yapılan ilk bilimsel çalışma olan bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Uluslararası Polis Akademiler Birliği (İNTERPA) tarafından 18-20 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Karayolu Güvenliği Kongresinde KKTC adına sunulmuş ve katılımcı ülkeler tarafından beğenilerek takdir edilmiştir

Uluslararası Karayolu Güvenliği Kongresinde KKTC adına:

i-Doç. Dr. Can KARA, Koordinatör (Yakındoğu Üniversitesi)

ii-Müf. Serdar Karpuzcu (PGM – Trafik Müdürlüğü)

iii-M/Mv. Mustafa ÖZDAMAR – (PGM ARGE)

katılmıştır.