KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha

KKTC'de covid-19'dan bir kişi daha hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanan 84 yaşındaki Hasan Akın bugün hayatını kaybetti.
Çeşitli kronik hastalıkları olan Akın, bir süredir Yoğun Bakımda tedavi görüyordu.
Son Güncelleme: 12.01.2021 20:38
KKTC'de covid-19'dan bir kişi daha hayatını kaybetti.
KKTC'de covid-19'dan bir kişi daha hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanan 84 yaşındaki Hasan Akın bugün hayatını kaybetti.
Çeşitli kronik hastalıkları olan Akın, bir süredir Yoğun Bakımda tedavi görüyordu.