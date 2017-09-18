"KKTC'de eğitimde bir ilke imza atıldı(!)"

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda sorunlarla başladı.

Bir çok okulda öğrenciler sınıflara sığamazken, bir çok okulda devam eden tadilat ve tamirat çalışmaları yüzünden de öğrenciler okulun ilk gününde okullarına gidemediler.

Yaşanan bu durum üzerine başta sendikalar olmak üzere çeşitli çevrelerden tepkiler gelirken, Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay eğitim yılının ilk gününde yaşanan sorunları gözler önüne serdi. Penceresiz bir sınıf resmi paylaşan Özersay "Finlandiya dersleri, bizimkiler pencereleri kaldırdı" yorumunu yaptı.