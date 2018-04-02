Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114442
ALTIN
171.480
DOLAR
3.9739
STERLİN
5.5929
EURO
4.8983
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
Hazar Ergüçlü: Oyunculuk hızla yaşlandırıyor
Hazar Ergüçlü: Oyunculuk hızla yaşlandırıyor
'Mutsuzken 1 paket çikolata yerim diyorsanız' bu haber sizin için!
'Mutsuzken 1 paket çikolata yiyebilir...
Yediğimiz her öğünde 114 parça plastik yutuyormuşuz!
Her öğünde 114 parça plastik...
Proteini yüksek, kalorisi düşük cin mısırı geliştirildi!
Bu mısırın proteini yüksek, kalorisi...

"KKTC'de elektrik üretim planlaması ve yönetimi" tartışılacak

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak panele konuşmacı olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de katılacak.

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:11
"KKTC'de elektrik üretim planlaması ve yönetimi" tartışılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü çarşamba günü “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  Elektrik Üretim Planlaması ve Yönetimi” konulu panel düzenliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak panele konuşmacı olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de katılacak.

Panelde ayrıca KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, EL-SEN Eski Başkanı ve TÜRK-SEN Başkan Vekili Tuluy Kalyoncu, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Eski Başkanı Mert Girgen, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Fahrioğlu sunum yapacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bakanlık her dönem bu işi uzaktan izledi”
“Bakanlık her dönem bu işi uzaktan izledi”
"Sözleşmede trafo odası yoktu, mağdur olduk”
"Sözleşmede trafo odası yoktu, mağdur olduk”
Özersay'ın adını kullanarak Merkez Bankası'nı dolandırmaya çalıştılar
Özersay'ın adını kullanarak Merkez Bankası'nı dolandırmaya çalıştılar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim