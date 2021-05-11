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KKTC'de Geçtiğimiz Hafta Kapalı Turizm Kapsamında 448 Kişi Konakladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemi ile ülkede 448 turistin konakladığını açıkladı.

11 Mayıs 2021 Salı 16:19
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KKTC'de Geçtiğimiz Hafta Kapalı Turizm Kapsamında 448 Kişi Konakladı

Bakanlık, kapalı turizm sistemiyle geçen hafta adaya turist olarak gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, üç günlük seyahat için 4 Mayıs’ta 8 kişi, 6 Mayıs’ta 140 kişi, 7 Mayıs’ta ise 300 kişi gelerek toplam 448 kişi konaklama yaptı.

Gelen tüm yolculara Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile bileklik takıldı ve PCR test sonuçlarına göre otellerde konaklamalarına izin verildi.

KKTC’ye 4 Mayıs’ta yapılan bir charter uçuşla toplam 8 kişi giriş yaptı, gelen tüm yolcular 3 günlük seyahatlerini tamamladıktan sonra 7 Mayıs’ta ülkeden ayrıldı. Buna ek olarak 6 Mayıs’ta bir charter uçuşlarla 140 yolcu, 7 Mayıs’ta 5 chater uçuşla 300 kişi adaya geldi. Gelen yolcuların 282’si 9 Mayıs’ta, 158’i ise 10 Mayıs’ta ülkelerine geri döndü.

Bu süreçte toplam 5 kişi, PCR testi olmadığı için ülkeye alınmadan geri gönderildi.

Bakanlık açıklamasına göre 4, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde toplam 448 kişi KKTC’ye geldi ve 7, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen charter seferlerle tümü de geri döndü.

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