"KKTC'de Girişimcilik Projesi 2018 Görünürlük Göstergelerinin" dağıtımı yapıldı.

Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) - Küçük Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KOBİGEM), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Türkiye Ekonomi Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen proje sonucunda 40 kişi görünürlük göstergesi almaya hak kazandı.

Lefkoşa'da Kalkınma Bankası toplantı salonunda yer alan törene, Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer ile girişimciler katıldı.

Görünürlük Göstergeleri dağıtım töreninde, ilk olarak YAGA KONİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ile Girişim Merkezi Kurucusu Mehmet Sanlı, programın genel anlatımını yaptı, proje amacı, proje süreci ve eğitim programı hakkında bilgi verdi.

Programa 2016'dan bugüne 593 başvuru yapıldığı, 276 kişiye eğitim verildiği, 227 kişiye danışmanlık hizmeti yanında 104 kişiye de destek verildiği belirtilen sunumda, bugüne kadar verilen hibeler, destekler ve yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgi verildi, hedefler anlatıldı.

Sertoğlu ile Sanlı, program hedeflerini özetle ; "KKTC'de girişimcilik projesi ile KKTC'deki değerli iş fikirlerinin hayata geçirilmesini desteklemeye devam etmek, öncelikli bölgelerde girişimciliği yaygınlaştırmaya önem vermek, teknoloji tabanlı girişimcilerin ofis ve danışmanlık desteğinden faydalanabileceği girişimci destek merkezi açmak, girişimcilere yönelik destekleyici mevzuat iyileştirmelerini hayata geçirmek, KOBİ'lere ve girişimcilere destek veren kurum ve yapıların beşeri sermayesini geliştirecek programlar gerçekleştirmek, hibe alan kobilerin gelişimini sürdürmek" olarak sıraladılar.

Sunumun ardından KKTC'de Girişimcilik Projesi programından yararlanan iki genç girişimci de söz alarak, programa nasıl katıldıklarını ve hayallerini bu program ile nasıl hayata geçirdiklerini anlattılar, proje ile kendilerine verilen desteğe teşekkür ettiler.

GÖKHAN

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan da, girişimcileri ve programa destek veren herkesi tebrik ederek, TEB'in finansal alandaki yatırımlar yanında kobi yatırımları ve girişimcilik ile yeni fikirlere destek verdiklerini söyledi.

Gökhan, girişimcilere destek verdiklerini, yeni fikirlerin gelişmesine, yatırıma, hayata geçmesine destek verdiklerini, Türkiye’de bin girişimciye destek verdiklerini ve bu yerlerin şu ana kadar 600 milyon TL ciro yaptıklarını anlattı ve "Bu tecrübeyi KKTC’ye getirdik. Biz size inanıyoruz, girişimcilikle ülke ekonomisine kalıcı destek, sürekli destek yapacağınıza inanıyoruz" dedi.

BAŞÇERİ:”FİKRİNİ HAYATA GEÇİRMEK İSTEYEN GİRİŞİMCİLERE HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, genç girişimcileri tebrik ederek, 2011-2013 yılları arasında Elçilikte çalıştığı dönemde turizm ve tarım sektörü yanında girişimcilik ayağını da destek programına eklemek için yaptıkları çalışmaları anımsattı ve bugün bu konuda sağlanan ilerlemeyi görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Başçeri, KKTC'de sosyo ekonomik gelişmeye katkı sağlamak, girişimcilere finansman sağlamak, öncelikli bölgelere destek vermek ve yeni fikirlerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak projelere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade ederek, programda 104 yatırımcının desteklendiğini, bunun çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Eğitim yıllarında katıldığı girişimcilik eğitimlerini de anlatan Başçeri, girişimcilere desteğin, yeni fikirlerin hayat bulmasına destek veren TEB ve yetkilileri tebrik etti.

Başçeri, KOBİGEM'in başarılı çalışmasından da cesaret aldıklarını ve bu alandaki kaynağı artırmanın boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.

Fikrini hayata geçirmek isteyen girişimcilere kaynak sağlamak ve bu kaynağın tabana genişlemesi için her türlü imkanı sağlayacaklarını söyleyen Başçeri, üreten bir ekonominin önemine ve ülke ekonomisine katacağı pozitif etkiye işaret etti.

ERHÜRMAN:”KEYİF ALARAK KATILACAĞIM EN GÜZEL ORTAMDAYIM”

Başbakan Tufan Erhürman da, genç girişimcileri tebrik ederek, girişimcilerin yer aldığı ortam için; "Ülkede keyif alarak katılacağım en güzel ortamdayım çok mutlu oldum, keyif duydum" dedi.

Erhürman, "Bu memlekette bir şey yapmak üretmek yaratmak gençleri ülkede tutmak mümkün değil" gibi lafların çok kez duyulduğunu, söylendiğini ancak bu projenin tam tersini ispatladığını ifade ederek, projenin, işler doğru yapılırsa bu memlekette her işin olacağını, hem de ölçeğe göre de ölçeğinden daha fazla olacağını gösterdiğini vurguladı.

Başbakan Erhürman, girişimcilere sağlanan kaynağı diğer paydaşlarla istişare içerisinde nasıl artırılabilecekleri konusunu gündeme alacaklarını belirterek, bu projenin yatırım ve istihdam açısından da önemli olduğunu, yaratıcı fikirlerin hayat bulduğunu kaydetti.

“BU BİZİM GELECEĞİMİZ”

"Bu bizim geleceğimizdir, geleceğimize nereden yürüyeceğimizi görüyoruz. Buradan çok daha hızlı yürümeliyiz" diyen Erhürman, ülkede yabancı yatırımcılara da şans tanınmasının öğrenciler üzerinden yaratılabileceğini belirtti.

Erhürman, "Kıbrıslı Türk gençler kamuya kapak atsın istiyor" sözlerinin de doğru olmadığını, bu olanaklardan yararlanıp önünü açıp kendi işini kurup istihdam yapan girişimcilerin bunu gösterdiğini kaydetti ve "Benim için altın örneksiniz" dedi.

Erhürman, projeyi kazanan 40 kişinin 39'unun iş yerini açtığını öğrendiğini, bu iş yerlerini yerinde görmek istediğini ifade ederek, kadın girişimcilerin de ayrı gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Erhürman, Güzelyurt, İskele ve Karpaz’a daha çok gidilmesi, projenin tanıtılması gerektiğini de ifade ederek, "Girişimcileri yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından girişimcilere belgeleri verildi.