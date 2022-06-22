KKTC'de görev yapan Uzman Çavuş Fatih Özkaya, kaza sonucu şehit oldu

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya askeri araç kazasında şehit oldu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadesine yer verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, askeri araç kazasında şehit olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC‘de araç kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Fatih Özkaya’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ise Twitter hesabından paylaşılan mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerini kullandı.

“Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır” notuyla yayımlanan mesajda, şehit Özkaya’nın fotoğrafına da yer verildi.