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KKTC'de hangi maksatla bulundukları tespit edilemedi

03 Ekim 2019 Perşembe 15:06
KKTC'de hangi maksatla bulundukları tespit edilemedi

(Kamalı Haber) - KKTC’de kaçak olarak kalan zanlılar Md Saiful İslam ve Ripon Honlade tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, zanlıların K.K.T.C’de ikamet izinsiz bulunduklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların K.K.T.C'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Yorgancı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer’in, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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