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KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:38
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 6 kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 8 kişi ve gümrüksüz sigara, alkol ve gıda malzemesi sattığı tespit edilen toplam 3 iş yeri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, 14-19.10.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 6 kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 8 kişi ve gümrüksüz sigara, alkol ve gıda malzemesi sattığı tespit edilen toplam 3 iş yeri hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır. 

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Anahtar Kelimeler:
KKTCIzinsiz Ikamet
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Vatandaş 2019-10-23 15:29:59

derhal sınırdışı derhal..

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