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KKTC'de kaçak yaşıyordu! Hırsızlıktan tutuklandı...

16 Ekim 2018 Salı 16:56
KKTC'de kaçak yaşıyordu! Hırsızlıktan tutuklandı...

(Kamalı Haber) - KKTC’ye 2015 turist vizesi ile giriş yapan Muhammad Ijaz, vizesi dolduğu halde ülkede kaçak kalmaya devam etti. Ijaz, önceki gün Karşıyaka’da kiracı olarak kaldığı evde hırsızlık yapmak suçundan şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlı dün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlı Muhammad Ijaz’ın “Kiracı tarafından sirkat” ve “KKTC’de yetkili makamlardan izinsiz ikamet” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlının Karşıyaka Stadyum Caddesi üzerinde Mehmet Hüseyin İpek’in sorumluluğunda, Mohammad Sabavi Vilları numara 4’de kaldığını söyledi. Erginsoylu, zanlının evden 1 adet buzdolabı, 1 adet bulaşık makinesi ve 1 adet lavabo musluğunu çaldığını kaydetti. Yapılan şikâyetin üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktaran Erginsoylu, yapılan pasaport kontrolünde zanlının ülkeye 30 günlük turist vizesi ile 2015 yılı Eylül ayında giriş yaptığını ve 3 yıldır kaçak olarak kaldığını belirtti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Erginsoylu, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TuristKaçakHaberMuhammad Ijaz
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