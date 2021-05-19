Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...

KKTC'de köpeğe idam cezası!!!

KKTC'de yayın yapan Evrensel Gazete'de yayınlanan haber ülkede şok etkisi yarattı...

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:22
291 Okunma
KKTC'de köpeğe idam cezası!!!

KKTC'de yayın yapan Evrensel Gazete'de yayınlanan haber ülkede şok etkisi yarattı...

SİTEDE YER ALAN HABER AYNEN ŞU ŞEKİLDE:

Dün gece kanımızı donduran görüntülerle karşılaştık. Uzun bir süre telefon trafiği yaşadık. Ve öğrendik ki, İskele’ye bağlı Mehmetçik köyünde sokak köpekleri bir kümese girmiş ve tavukları öldürmüş. Kümes sahibi tarafından kümeste iki köpek yakalanmış ve orada mahsur kalmış.

Mehmetçik Belediyesi ekipleri de oraya gelerek, boğazlarına ip geçirilerek iki köpeği alarak, kafese koyup, barınağa götüreceklerini söylediler. Tatmin olmadılar on dakika sonra içinde el koydukları köpekler olan aynı araçla geri geldiler yavrularıyla birlikte anne köpekleri de almak için. O sırada el koydukları köpeklerden biri ölüydü.  Hem de vahşice öldürülmüş bir şekilde!

Boğazı iple sıkılarak boğulmuş. Belediye ekipleri tarafından köpeğe verilen ceza İDAM! 

Mehmetçik Belediyesi ekipleri bununla da yetinmedi, sağ bıraktığı köpekleri ise yavruları ile birlikte barınak yerine götürüp çöplüğe attı, açlığa attı yani. Güneşte kavrulmaya, açlığa, susuzluğa mahkum etmek üzere çöplüğe götürüp attılar.

Belediye ekipleri bununla da yetinmedi, çöplüğe yaka paça götürüp attıkları yavrulardan birinin araçla üzerinden geçip annelerinin gözü önünde araçla ezdiler.

Bu olayı dün gece geç vakitte Hayvan Hakları Derneği’nden Cemaliye İnan’dan gelen bir mesajla ve ardına telefonla istişare ederek; ardı ardına gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmeleri sonucunda öğrendik. Birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdik gece vakti. Gecenin bir yarısında kahrolduk bize iletilen o kan dondurucu vahim görüntüler karşısında.

Gece yarısı Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi aradım. “Nedir bu görüntüler, bu köpeğin boğazında bu intihar düğümü de nedir? Bu köpeği nasıl öldürttünüz” diye sorduk. Sarıçizmeli inkar etti. Köpeğin saldırgan olduğunu ve Veteriner Dairesi Ziyamet Şubesi ekipleri tarafından uyutularak öldürüldüğünü savundu.

Akabinde yaptığımız araştırmada, o saldırgan denen köpeğin video görüntülerine ulaştık. Köpek kesinlikle saldırgan bir hayvan değildi. Videoda da görülüyor. O köpekleri yedirip içiren mahalle sakinleri de anlatıyor köpeğin ne kadar sevecen bir hayvan olduğunu….

Mehmetçik Belediye Başkanı’nı bir barınak inşa etmek yerine, canlıları bu şekilde vahşice, canice temizleme yoluna başvurduğu için, Evrensel Gazete olarak şiddetle kınar; tüm hayvan örgütlerinin de bu olaya sessiz kalmayacakları duyumlarımızı belirtmek isteriz.

Kaynak : Evrensel Gazete

https://evrenselhaberonline.com/mehmetcik-belediyesinden-vahset-kopege-idam-cezasi-168375.html

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: Ercan’ın yeni terminal binasını en geç 2022 başında halkın hizmetine açacağız
Saner: Ercan’ın yeni terminal binasını en geç 2022 başında halkın hizmetine açacağız
Atalay: “Bu akşam 19.19’da tüm camilerden istiklal marşı okunacak”
Atalay: “Bu akşam 19.19’da tüm camilerden istiklal marşı okunacak”
Turizm Emekçileri'nden devletin zirvesine açık mektup
Turizm Emekçileri'nden devletin zirvesine açık mektup
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim