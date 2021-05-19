KKTC'de köpeğe idam cezası!!!

KKTC'de yayın yapan Evrensel Gazete'de yayınlanan haber ülkede şok etkisi yarattı...

SİTEDE YER ALAN HABER AYNEN ŞU ŞEKİLDE:

Dün gece kanımızı donduran görüntülerle karşılaştık. Uzun bir süre telefon trafiği yaşadık. Ve öğrendik ki, İskele’ye bağlı Mehmetçik köyünde sokak köpekleri bir kümese girmiş ve tavukları öldürmüş. Kümes sahibi tarafından kümeste iki köpek yakalanmış ve orada mahsur kalmış.

Mehmetçik Belediyesi ekipleri de oraya gelerek, boğazlarına ip geçirilerek iki köpeği alarak, kafese koyup, barınağa götüreceklerini söylediler. Tatmin olmadılar on dakika sonra içinde el koydukları köpekler olan aynı araçla geri geldiler yavrularıyla birlikte anne köpekleri de almak için. O sırada el koydukları köpeklerden biri ölüydü. Hem de vahşice öldürülmüş bir şekilde!

Boğazı iple sıkılarak boğulmuş. Belediye ekipleri tarafından köpeğe verilen ceza İDAM!

Mehmetçik Belediyesi ekipleri bununla da yetinmedi, sağ bıraktığı köpekleri ise yavruları ile birlikte barınak yerine götürüp çöplüğe attı, açlığa attı yani. Güneşte kavrulmaya, açlığa, susuzluğa mahkum etmek üzere çöplüğe götürüp attılar.

Belediye ekipleri bununla da yetinmedi, çöplüğe yaka paça götürüp attıkları yavrulardan birinin araçla üzerinden geçip annelerinin gözü önünde araçla ezdiler.

Bu olayı dün gece geç vakitte Hayvan Hakları Derneği’nden Cemaliye İnan’dan gelen bir mesajla ve ardına telefonla istişare ederek; ardı ardına gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmeleri sonucunda öğrendik. Birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdik gece vakti. Gecenin bir yarısında kahrolduk bize iletilen o kan dondurucu vahim görüntüler karşısında.

Gece yarısı Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi aradım. “Nedir bu görüntüler, bu köpeğin boğazında bu intihar düğümü de nedir? Bu köpeği nasıl öldürttünüz” diye sorduk. Sarıçizmeli inkar etti. Köpeğin saldırgan olduğunu ve Veteriner Dairesi Ziyamet Şubesi ekipleri tarafından uyutularak öldürüldüğünü savundu.

Akabinde yaptığımız araştırmada, o saldırgan denen köpeğin video görüntülerine ulaştık. Köpek kesinlikle saldırgan bir hayvan değildi. Videoda da görülüyor. O köpekleri yedirip içiren mahalle sakinleri de anlatıyor köpeğin ne kadar sevecen bir hayvan olduğunu….

Mehmetçik Belediye Başkanı’nı bir barınak inşa etmek yerine, canlıları bu şekilde vahşice, canice temizleme yoluna başvurduğu için, Evrensel Gazete olarak şiddetle kınar; tüm hayvan örgütlerinin de bu olaya sessiz kalmayacakları duyumlarımızı belirtmek isteriz.

Kaynak : Evrensel Gazete