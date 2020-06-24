KKTC'de koronavirüste son durum

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 307 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

24 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 307

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 36.517

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok