KKTC'de koronavirüste son durum

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu.

İŞTE SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Düne kadar 218 test yaptık. Bugün itibariyle 61 garantili testten sadece 2'si pozitiftir.

Şu an kesin olarak PCR yöntemiyle yaptığımız testlerden 2 tanesi pozitif çıktı

Şu an kesin pozitif vaka sayımızı 44'dür.

Bunlardan 38 pozitif vaka henüz doğrulanmadı.

PCR test neticesinde kesinleşecektir ve o zaman açıklayacağız.

244 hızlı testten 38 vaka doğrulanacaktır. Bunlar kesin değildir.

Biz bugün toplamda 305 test yaptık. Bugün yapılan testlerden 61 PCR testinden 2 tanesi pozitif çıkmıştır ve bunlar kesin vakadır.

Diğer 38 vakayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kişiler de karantina otellerinde gözetim altında tutulan personellerdi. 38 vakanın sonucu çıktığı zaman açıklayacağız. 3 saat sonra kesin sonuç çıkacak ve ben açıklayacağım. Otel çalışanıdır bu kişiler.

Geniş bir açıklama yapacağım sonuçlar açıklanınca diyen Bakan Pilli, bu 38 kişi arasında polis mensupları olduğuna dair soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Saat kaç olursa olsun vakalarla ilgili gelişme olduğu zaman ben BRT'den gerekli açıklamayı yapacağım.