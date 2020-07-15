KKTC'de koronavirüste son rakamlar açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1043 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.
15 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1043
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:1
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 50.333
Toplam Vaka Sayısı: 117
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 105
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 8
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok