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KKTC'de koronavirüste son rakamlar açıklandı

Bakan Pilli: "Toplam 1043 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı, bir kişi taburcu edildi "

15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:34
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KKTC'de koronavirüste son rakamlar açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1043 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

15 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1043    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 50.333   

Toplam Vaka Sayısı: 117

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 105

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 8 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 15.07.2020 18:38
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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