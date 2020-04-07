KKTC'de koronavirüsten 3. ölüm

Koronavirüsü nedeniyle yoğun bakımda yatan KKTC vatandaşı 74 yaşındaki Ümit Tilki bu sabah 04.30'da hayatını kaybetti.

Ümit Tilki’nin kalp hastası da olduğu belirtildi.

Daha öncede ülkeye turist olarak gelen iki Alman vatandaşı KKTC’de koronavirüsten hayatını kaybetmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE :

Lefkoşa DBN Hastanemizde, yoğun bakımda COVID 19 tedavisi sürmekte olan, aynı zamanda hiper tansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunan 74 yaşındaki, KKTC vatandaşı Ümit Tilki (E) bu sabah yaşamını yitirmiştir. Kendisine allahtan rahmet, ailesi ve ülkemize başsağlığı dileriz.