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KKTC'de koronavirüsten 3. ölüm

Ümit Tilki bu sabah hayatını kaybetti

07 Nisan 2020 Salı 10:03
6074 Okunma
KKTC'de koronavirüsten 3. ölüm

Koronavirüsü nedeniyle yoğun bakımda yatan KKTC vatandaşı 74 yaşındaki Ümit Tilki bu sabah 04.30'da hayatını kaybetti.

Ümit Tilki’nin kalp hastası da olduğu belirtildi. 

Daha öncede ülkeye turist olarak gelen iki Alman vatandaşı KKTC’de koronavirüsten hayatını kaybetmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE :

Lefkoşa DBN Hastanemizde, yoğun bakımda COVID 19 tedavisi sürmekte olan, aynı zamanda hiper tansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunan 74 yaşındaki, KKTC vatandaşı Ümit Tilki (E) bu sabah yaşamını yitirmiştir. Kendisine allahtan rahmet, ailesi ve ülkemize başsağlığı dileriz.

Son Güncelleme: 07.04.2020 10:23
Anahtar Kelimeler:
Ümit TilkiCoronavirüsKKTC KoronavirüsKoronavirüs
Yorumlar
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gokan 2020-04-07 10:12:46

haberi nasıl yazarsınız böyle..üste 78 yaşında altta 74 yaşında...

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Xx 2020-04-07 11:48:36

Yahu yukarda 78 yas diyorsunuz asagida 74..
Daha adamin yasini bilmiyorsunuz haberci olacalsiniz isiniz nanay.

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peh 2020-04-07 13:02:19

kopyala-yaoıştır habercilik. 5n1k diye birşey var.

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