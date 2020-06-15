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KKTC'de maçlar seyircili oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Cumhuriyet Meclisi’nde bir araya geldi ve bir dizi kararlar alındı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 13:12
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KKTC'de maçlar seyircili oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Cumhuriyet Meclisi’nde bir araya geldi ve bir dizi kararlar alındı

Toplantı sonrası KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu şu açıklamayı yaptı;

Değerli futbol ailesi,

Bugün Başbakan Sn. Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Sn. Dr. Ali Pilli ile Cumhuriyet Meclisi’nde bir görüşme gerçekleştirdik. 18 Haziran 2020 Perşembe günü başlayacak olan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig karşılaşmalarının kalan bölümünün seyircili oynanması yönündeki talebimizi kendilerine ilettik. Gerek Sn.Tatar, gerekse de Sn.Pilli bu yöndeki talebimize olumlu yaklaşarak maçların seyircili olarak başlamasının uygun olduğunu bizlere bildirdi.

Bu bağlamda yapmış olduğumuz toplantıda aşağıdaki kararları fikir birliğine vararak aldık;

1) 18 Haziran 2020 Perşembe günü başlayacak olan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçlarının seyircili olarak başlamasına, karşılaşmalara seyirci olarak gelecek futbolseverlerin kendi kişisel önlemlerine özen göstermesine,

2) 1 Temmuz 2020 sonrası oluşacak sağlık koşullarının değişmesi halinde ilgili tarihten sonra yeniden bir değerlendirme yapılıp maçların seyircili olarak devam edip etmeyeceğinin görüşülmesine,

3) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nin 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü başlamasına,

4) U21 Ligleri, U15 Ligi ve Kadınlar Ligi ‘nin durumları ile ilgili olarak 1 Temmuz 2020 sonrası ülkedeki sağlık koşullarının göz önünde bulundurularak tekrardan değerlendirilmesine karar verilmiştir.

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muslera 2020-06-15 13:49:54

kovid fena gelecek bu sefer kurtulan olmayacak

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DESENE 2020-06-15 14:19:05

desene ilk vakalar futbola olacak

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