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KKTC'de Omicron varyantı tespit edildi

21 Aralık 2021 Salı 14:56
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KKTC'de Omicron varyantı tespit edildi
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Sağlık Bakanlığı Açıklaması:


Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilen Omicron varyantı tespit kitleriyle Covid-19 pozitif çıkan vakalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde 2 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir.
Bakanlığa bağlı temaslı takip ekiplerinin yaptığı soruşturma neticesinde Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin yakın bir tarihte yurt dışı seyahatleri bulunmamaktadır. Mevcut 2 kişi karantinada gözetim altında bulunmaktadır ve temaslıları ile ilgili gerekli tüm tespit ve taramalar yapılmaktadır. 
Omicron varyantına karşı korunmada Covid-19 aşılarının hatırlatma dozları büyük önem taşımaktadır. Hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma doz süreleri gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları elzemdir.  
Ülkemizde de Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından vatandaşlarımıza aşı ile birlikte bir kez daha maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın Covid-19 ile mücadelede en önemli etkenler olduğunu hatırlatırız.

Son Güncelleme: 21.12.2021 16:25
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