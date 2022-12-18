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KKTC'de önemli zirve
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KKTC'de önemli zirve

18 Aralık 2022 Pazar 14:41
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KKTC'de önemli zirve



19 Aralık 2022 Pazartesi günü Lefkoşa'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Başkanlığındaki Türkiye heyeti, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Bodaqov Başkanlığındaki Azerbaycan heyeti ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel Başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti ile ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da heyetleri kabul ederek onurlarına yemek verecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un 19 Aralık 2022 Pazartesi günü düzenlenecek KKTC Programının güncel hali ise şöyle;

10:00 Başbakan ve Genel Başkan Sayın Ünal Üstel'in kabulü (UBP Genel Merkezi)

11:00 AK Parti, Yeni Azerbaycan Partisi ve Ulusal Birlik Partisi ile Ortak Basın Toplantısı (Concorde Hotel Lefkoşa)

12:00 Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın kabulü (KKTC Cumhurbaşkanlığı)

15:00 Gazimağusa Suriçi Ziyareti - Kapalı Maraş Ziyareti

Son Güncelleme: 18.12.2022 16:04
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