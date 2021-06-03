"KKTC'de sağlık koşulları iyi yönetildi"

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye geçişler konusunda yapılan olumsuz açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini, alınan tedbirlerle KKTC’de sağlık koşullarının iyi yönetildiğini, Güney’den KKTC’ye geçecek olanların hiçbir kuşku ve endişe duymamaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaklaşık bir buçuk yılın ardından yarın sabah geçişlere açılacak Lokmacı Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Lokmacı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri eşlik etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alan ve esnafla sohbet eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basına yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıldır kapalı olan sınır kapılarının açılması konusunda bir süredir devam eden ciddi girişimleri bulunduğunu ifade etti.

Pandemi koşulları nedeniyle kapıların açılmasının bayağı geciktiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, karşılıklı temas, karşılıklı anlayış, BM’nin ve AB’nin de araya girmesi sonucu bugün sabah Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades ile yapılan görüşme sonucu yarın sabah saat 08.00’de belirli koşullara bağlı olarak kapıların karşılıklı geçişlere açılmasına karar verildiğini kaydetti.

Siyasi iradenin netlik kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kapıların yeniden açılmasının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“YARIN SABAH İTİBARIYLA YENİ BİR DÖNEME BAŞLANACAK”

Yıllardır devam eden kapılardan geçişlerin hem Rumların, hem turistlerin KKTC’ye geçmesinin, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’a geçmesinin karşılıklı anlayış çerçevesinde devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yarın sabah itibarıyla yeni bir döneme başlanacağını söyledi.

“PANDEMİ BİTMEDİ, İNSANLARIN ŞARTLARA UYGUN DAVRANMASI GEREK”

Pandeminin bitmediğini, devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, dolayısıyla insanların bu şartlara uygun bir şekilde hayatlarına devam etmesi, testlerini yapmaları, yurt dışından gelip gideceklerin koşullara uygun davranması gerektiğini vurguladı.

Teknik komitelerin çalışmaları ve Bulaşıcı Üst Kurulun ortaya koyduğu kural ve yönetmeliklere uyulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, sağlık çalışanlarının, sağlık otoritelerinin ve devletin bu işleri iyi yönettiğini ve pandemi konusunda Kıbrıs Türk tarafına bir güven olduğuna işaret etti.

“OLUMSUZ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINMAMALI… KKTC’YE GEÇECEKLER KUŞKU VE ENDİŞE DUYMASIN”

Son bir buçuk senede Rum tarafında 72 bin vaka, KKTC’de 7 bin vaka olduğunu, oransal olarak bakıldığında ise KKTC’deki olumlu koşulların devam ettiğinin görüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan olumsuz açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini, alınan tedbirlerle KKTC’de sağlık koşullarının iyi yönetildiğini, Güney’den KKTC’ye geçecek olanların hiçbir kuşku ve endişe duymamaları gerektiğini vurguladı.

KKTC’deki vakaların giderek azaldığını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Önümüzdeki süreçte aşıların da gelmesiyle, ki önümüzdeki hafta Türkiye’den çok sayıda aşının gelmesi bekleniyor, Haziran ayının sonuna kadar aşılanmada büyük bir artış olacak. Dolayısıyla korunarak bu süreci daha da atlatacağımız ve aşacağımız görülmektedir” dedi.

Bölgedeki esnafa, kapalı olan dönemde gösterdikleri anlayış, özveri ve fedakarlıktan dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ekonomisinin bu pandemi döneminde bir takım ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Ekonominin canlanması ve kapıların açılmasıyla, özellikle bu bölgedeki esnafın biraz olsun yüzünün güleceğini düşündüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bundan sonraki süreçte sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyulmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu konuda herkese ciddi görevler düştüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, buradaki yaşanabilecek yığılmalar nedeniyle polise, gümrük görevlilerine ve diğer çalışanlara kolaylıklar diledi ve bir sıkıntı yaşanamaması adına tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.

Yarın sadece Lokmacı değil, dokuz kapının açılmasının konuşulduğunu ve dolayısıyla KKTC’de bir hareketliliğin olacağını düşündüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bütün esnafa, çarşıya, halka ekonominin eski boyutlarına gelmesi için iyi dileklerde bulundu.