KKTC'de son 24 saatte 75 vaka, 1 ölüm!

22 bin 2 test yapıldı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre;

Toplam 22.002 test yapıldı, 59’u yerel, 75 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 69 kişi taburcu edildi”

10 kişi yurt dışından gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 59 kişi ise yerel vakadır.

23 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

9 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.002

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 75

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 10

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 59

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.096.766

Toplam Vaka Sayısı: 20.231

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.232

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 919

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 863

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 82

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 119

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 484

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 722

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6923

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 63.558