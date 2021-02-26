Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle vurmuş
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle...
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi

KKTC'de son rakamlar açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5494 olup, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınmış ve 23 kişi taburcu edilmiştir.

26 Şubat 2021 Cuma 19:24
1287 Okunma
KKTC'de son rakamlar açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5494 olup, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınmış ve 23 kişi taburcu edilmiştir.

14 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Mağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4/ K. Kaymaklı-3 / Marmara-1 / Hamitköy -4  / Çağlayan -5

Girne

Girne Merkez -2   / Karaoğlanoğlu- 4

Gazimağusa

Gazimağusa merkez -1 /

26  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5494

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  14

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 20      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 533.486 

Toplam Vaka Sayısı: 3356

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2955  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 266   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa vakalarda ilk sırada
Lefkoşa vakalarda ilk sırada
“Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatleri korumakta kararlıyız”
“Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatleri korumakta kararlıyız”
"İki devletli vizyonun kararlılıkla arkasındayız"
"İki devletli vizyonun kararlılıkla arkasındayız"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim