KKTC'de son rakamlar açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5494 olup, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınmış ve 23 kişi taburcu edilmiştir.
14 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Mağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-4/ K. Kaymaklı-3 / Marmara-1 / Hamitköy -4 / Çağlayan -5
Girne
Girne Merkez -2 / Karaoğlanoğlu- 4
Gazimağusa
Gazimağusa merkez -1 /
26 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5494
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 14
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 533.486
Toplam Vaka Sayısı: 3356
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2955
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 266
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2