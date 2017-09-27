KKTC'de sonunda bu da oldu!

Ercan Havalimanı’nda, daha önceden aralarında sorun bulunan iki erkek şahıs, yolcu geliş kapısı önünde beklemekte olan Muhammad Akram’ın yanına gelerek kendisinden para istedikten sonra, birisi kendisini sıkıştırarak cebindeki bin 600 Euro nakit parayı zorla aldı. Diğer şahıs ise Akram’ı iterek düşürdükten sonra olay yerinden kaçtılar. Meselede zanlı olarak görülen I.A. (E-27) tutuklandı, diğer şahıs aranıyor.