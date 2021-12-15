KKTC'de tescil edilen ilk arpa çeşidi: “Beşparmak Arpa Tohumu”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nin katkılarıyla 2013 yılında tahıl ıslahına başlanan KKTC’nin tescil edilmiş ilk arpa çeşidi “Beşparmak Arpa Tohumu”nun ilk çeşidi geçen yıl itibariyle geliştirildi.

DEĞİRMENCİ: “YEREL ÇEŞİTLERE NAZARAN YÜZDE 25 İLA 50 ORANINDA DAHA VERİMLİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, “Beşparmak Arpa Tohumu”nun, yerel çeşitlere nazaran yüzde 25 ila 50 arasında verim fazlalığının bulunduğunu belirtti.

KARACA: “HEDEF, KALİTELİ BİR TOHUM ÜRETİM SİSTEMİ KURMAK”

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ise, 19 projenin devam ettiğini, bunlar arasında en çok önem verilenin “yerli ve milli” olma özelliği taşıyan “Beşparmak Arpa Tohumu” olduğunu, bu kapsamda da tescillendiğini ifade etti.

Karaca, proje seçerken çiftçinin ve hayvancının ihtiyaç duyduğu başlıca temel konuları seçtiklerini belirterek, hedeflerinin; proje sayısını arttırıp, kadroları geliştirmek olduğunu ifade etti.

“Yapacak çok iş var” diyen Karaca, “Hedef, kaliteli bir tohum üretim sistemi kurmak” dedi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KATKILARI OLMASA, BU ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞEMEYECEKTİ”

Projeyle ilgili “ülkemiz için hayallerimizden biriydi” diyen Karaca ve Değirmenci, “Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları olmasa, bu çalışmalar gerçekleşemeyecekti” dedi.