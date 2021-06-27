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KKTC'de toplam 194 bin 782 doz covid-19 aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, şu ana kadar ülke genelinde yapılan toplam aşı miktarının 194 bin 782 olduğunu belirterek, birinci doz uygulanan kişi sayısının 108 bin 923, ikinci doz uygulanan kişi sayısının ise 85 bin 859 olduğunu açıkladı.

27 Haziran 2021 Pazar 16:03
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KKTC'de toplam 194 bin 782 doz covid-19 aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yapmış olduğu yazılı açıklama kapsamında Koronavirüs aşılarındaki son durumu da değerlendirdi.

Üstel, “Hastalığı ağır geçirme riski, hastanede tedavi ve ölüm oranını azaltmaktadır. Aşıyla birlikte bağışıklık arttıkça virüs etkisizleşecektir” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar ülke genelinde yapılan toplam aşı miktarının 194 bin 782 olduğunu belirten Üstel, birinci doz uygulanan kişi sayısının 108 bin 923, ikinci doz uygulanan kişi sayısının ise 85 bin 859 olduğunu açıkladı.

Üstel, ülkemize gelen aşılarla birlikte aşı seferberliğinin başladığını, ülke genelinde aşılama oranının giderek yükseleceğini de vurguladı.

Aşı olmak isteyen herkesin tüm aşılar için Bakanlığa bağlı ‘Aşı Bilgi Sistemi’ üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerektiğine dikkat çeken Bakan Üstel, halkın gönlünü ferah tutması gerektiğini, aşılar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, herkesin aşılanacağını kaydetti.

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ünal üstel
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