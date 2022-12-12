Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
banner107
Flaş Haber
Kıbrıs'ta deprem!
Kapat

KKTC'de trafiğin yönü değişiyor mu?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’de trafiğin yönünün değiştirilmesi iddiaları üzerine açıklama yaptı. 

12 Aralık 2022 Pazartesi 11:17
280 Okunma
KKTC'de trafiğin yönü değişiyor mu?



Bakan Arıklı, trafiğin akışının değiştirecek bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirterek, kendisinin yaptığının sadece sol direksiyonlu  araçların KKTC’ye ithali ile ilgili teknik bir çalışma olduğunu söyledi.

“Bir kaşık suda fırtına koparmaya bayılıyorlar.” diyen Arıklı, 3 buçuk 4 ay önce sol direksiyonlu araçlarla ilgili teknik bir çalışma başlattıklarını çünkü vatandaşlardan ve oto galerilerden yoğun bir talep olduğunu belirtti.

Trafiğin akışını değiştirecek bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını vurgulayan Arıklı, “Trafikte sol direksiyonlu araçlar ne kadar kaza yapıyor? Kazaların oranı nedir? Adaya gelen turistler sol direksiyonlu araç kalabiliyor mu? Bu konuda bir çalışma başlattık” ifadelerini  kullandı.

Kaynak : Haber Kıbrıs - Yağmur Düşer

Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanıErhan ArıklıKKTCTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen ödeme bugün yapıldı
Beklenen ödeme bugün yapıldı
Hikmet Bizden hayatını kaybetti
Hikmet Bizden hayatını kaybetti
COVİD-19 POPÜLERLİĞİNİ KAYBETTİ ŞİMDİ SAHNE "MAYMUN ÇİÇEĞİNDE"
COVİD-19 POPÜLERLİĞİNİ KAYBETTİ ŞİMDİ SAHNE "MAYMUN ÇİÇEĞİNDE"








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim