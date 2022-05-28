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KKTC'de vaka sayısı açıklandı

KKTC'de toplam 7698 test yapıldı, 30 pozitif vakaya rastlandı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:01
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KKTC'de vaka sayısı açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7698 olup, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt , 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

28 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7698  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.000.920        
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.941                        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.334                                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 372                
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 362             

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

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