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KKTC'de ve Türkiye'de 16 adrese FETÖ baskını!

Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı, iki şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

07 Mart 2022 Pazartesi 09:15
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KKTC'de ve Türkiye'de 16 adrese FETÖ baskını!
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün gizli yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık arandıkları tespit edilen, örgütle irtibatlı olduklarına dair aleyhlerinde çeşitli beyanlar bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ağrı, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya ve Sivas ile KKTC'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 11 zanlıdan 9'u gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan iki şüpheli aranıyor.

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