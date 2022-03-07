KKTC'de ve Türkiye'de 16 adrese FETÖ baskını!

Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı, iki şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.