Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
banner107

KKTC'de yeni tehlike: Asya Kaplan Sivrisineği

Biyologlar Derneği, pek çok hastalık taşımasıyla bilinen Asya Kaplan Sivrisineği’nin KKTC’de de görüldüğünü savundu.

22 Kasım 2022 Salı 09:27
209 Okunma
KKTC'de yeni tehlike: Asya Kaplan Sivrisineği



Biyologlar Derneği,  pek çok hastalık taşımasıyla bilinen Asya Kaplan Sivrisineği’nin KKTC’de de görüldüğünü savundu.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, “Yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında problemli bölgelerden bize ulaştırılan sivrisineklerin istilacı sivrisinek türü olduğunu tespit ettik. Halkımıza duyurmak isteriz ki, bu bulgular KKTC’de de Aedes albopictus sivrisineklerinin bulunduğunun ilk kanıtıdır ve yetkililer gizlemeye çalışsa da ülkemizde “Asya Kaplan Sivrisineği” olarak bilinen bu tür ülkemize gelmiştir” dedi.

Asya Kaplan Sivrisineği’nin bilinen sivrisineklerden farklı davranış ve biyolojiye sahip olduğu için klasik sivrisinek mücadelesinin yeterli olmadığını, biyolojik mücadele programına ek olarak istilacı sivrisineklere özel kontrol stratejileri yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

-"Siyah-beyaz çizgili, gündüz aktif sivrisinek görüldüğünde Sağlık Bakanlığı'na ve yerel yönetimlere haber verilmeli"

Açık havada üzeri açık su bekletmemesi, siyah beyaz çizgili, gündüz aktif sivrisinek gördüklerinde Sağlık Bakanlığı'na ve yerel yönetimlere haber verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Asya Kaplan Sivrisineğinin gündüz aktif olduğundan geceleyin sokaklarda havaya kimyasal atarak mücadelenin kesinlikle doğru bir uygulama olmadığı kaydedilen açıklamada, “Doğru yöntem, bu sivrisineklerin üreme alanları olan durgun su birikintilerinde, spesifik bakteri preparatlarıyla biyolojik mücadele yapmaktır ve ilaçlar da zaten halihazırda Sağlık Bakanlığı'nın elinde vardır” denildi.

İstilacı sivrisinek türleri ile, Zika Virüsü, Batı Nil Virüsü, Dang Humması, Chikungunya gibi hastalıkları taşıdıkları için özel yöntemlerle mücadele edildiği, Dünya Sağlık Örgütü bir sonraki pandeminin bu sivrisinek tarafından bulaştırabileceği uyarısında bulunduğu da kaydedildi.

Açıklamada Dernek yetkililerinin konu hakkında Sağlık Bakanı ile 3 Kasım’da görüştüğü, Bakanlık yetkililerinin, Bakanlığın istilacı sivrisinek türleri ile ilgili çalışma yaptığı ve çalışma sonuçlarının açıklanacağını kendilerine aktardığı, ancak sonuçların aktarılmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığına, sonuçların ve mücadele planlarının açıklanması çağrısında bulunuldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gencecik yaşında hayatını kaybetti
Gencecik yaşında hayatını kaybetti
Uzun süreli elektrik kesintileri!
Uzun süreli elektrik kesintileri!
Sağanak yağmur geliyor!
Sağanak yağmur geliyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim