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KKTC'de yine akaryakıt krizi...

KKTC'de yine akaryakıt krizi yaşanıyor. Tedarikçi firmalar, bayilere akaryakıt vermiyor.

22 Mart 2022 Salı 14:08
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KKTC'de yine akaryakıt krizi...
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Benzinciler Birliği yaşanan krizle ilgili açıklama yaptı.

“HER FİYAT DEĞİŞİMİ BEKLENTİSİNDE BU YAŞANIYOR”

Akaryakıt tedarikçileri ALPET ve KPET bayilerine yine yakıt vermediğinin altı çizilen açıklamada, son 6 aydır her fiyat değişimi beklentisinde bunun yaşandığı kaydedildi.

Benzincilerin 2 gündür tedarikçilerden ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yakıt alamadığını kaydedildiği açıklamada, “KPET’in 40 bin litre taşıma kapasiteli tankerlere bugün 2 bin litre verdiği ifade edildi.

“DOLUM TESİSİNDE İZDİHAM VAR”

Benzinciler Birliği açıklamasında, dolum tesisinde izdiham yaşandığı, tankerlerin boş sırada beklediğine vurgu yapıldı. Benzincilerin istasyonlara kilit vurma noktasında olduğunun aktarıldığı açıklamada, “Dağıtım Şirketlerine gerekli ceza ve ikaz gitmeli, resmi olarak bunu talep ediyoruz.” denildi.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 22.03.2022 15:14
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